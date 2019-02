L'Any de la Taula Periòdica reivindica des d'avui la química com a motor de progrés

Reivindicar la química com a motor de progrés i donar a conèixer el seu paper en les solucions a reptes globals com el desenvolupament sostenible són els objectius que s'ha fixat la Societat Catalana de Química per a l'Any Internacional de la Taula Periòdica; un sector en què Catalunya és punter a Espanya i Europa. En el marc del 150 aniversari de la Taula Periòdica dels Elements Químics proposada pel químic rus Dmitri Mendeléyev, la secció de química de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha programat un conjunt d'activitats que se celebraran al llarg d'aquest any per commemorar l'efemèride i reivindicar que la química «és a tot arreu».

Les activitats programades arrenquen avui dimarts amb un acte inaugural que donarà el tret de sortida a una sèrie de conferències, debats, espectacles i tallers que se celebraran per tot Catalunya amb l'objectiu d'oferir una educació científica a la societat per «fer-la més lliure», així com atreure joves talents i incorporar la dona a la ciència. «Alguns l'han patit, però no hi ha dubtes que és la icona més emblemàtica de ciència», explica el president de la Societat Catalana de Química, Carles Bo, en parlar de la Taula Periòdica, que, no obstant això, apunta que la química «no és una disciplina molt ben considerada» i, segons la seva opinió, haurien de rebre més suport.

Segons Carles Bo, aquesta situació es dona «perquè els productes químics són invisibles als ulls dels consumidors» i planteja sensibilitzar la societat sobre la seva importància, «més quan el seu impacte econòmic és tan important». «És una activitat que gaudeix d'una salut plena i s'espera un creixement exponencial els anys vinents», diu el president de l'entitat, que també ha destacat que el sector representa el 13,4% del PIB industrial d'Espanya i genera més de mig milió de llocs de treball d'alta qualitat dels quals gairebé 200.000 són directes.

Carles Bo també defensa la «naturalitat» dels productes químics: «Tothom diu que és molt millor un producte natural que un producte químic, cosa que és una absurditat com un temple, perquè tots els productes naturals són productes químics. Un fàrmac químic és tan natural com un fàrmac natural», insisteix.