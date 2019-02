Un estudi justifica la violència masclista pels estereotips televisius

Un estudi de les universitats Pompeu Fabra de Barcelona i de Gant (Bèlgica) que ha analitzat la sèrie televisiva Física o Química assegura que els joves espanyols justifiquen la violència de gènere amb estereotips romàntics interioritzats dels mitjans de comunicació, segons ha informat en un comunictat la UPF.

Física o Química', pretenia saber com l'audiència interpretava les agressions de l'home a la dona, representades per Ruth i Gorka, personatges de la sèrie espanyola emesa pel canal Antena 3, amb gran èxit d'audiència, entre els anys 2008 i 2011.

Els investigadors adverteixen que, actualment, els adolescents no consideren actes d'agressió aspectes tan greus com «el control del temps, el xantatge o les amenaces i insults». L'estudi parteix de l'anàlisi qualitativa de conceptes com la representació de la sexualitat, la violència de gènere i l'embaràs en l'adolescència representats a Física o Química. «Els discursos dels joves sobre la violència masclista a la ficció ens han proporcionat una visió del paper que la sèrie juga en la formació de les perspectives dels adolescents sobre la violència de gènere», han afirmat els autors del treball.

María José Masanet també ha remarcat a l'article, publicat per la revista Journal of Youth Studies, que «aquestes perspectives polaritzades de Física o Química no són ni noves ni exclusives de la sèrie», ja que es veuen constantment en programes, sèries i als mitjans de comunicació.