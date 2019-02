La UPC es proposa que el 30% de l'alumnat siguin dones d'aquí a 5 anys

Només el 25% dels estudiants de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) són noies. Per augmentar aquest percentatge, la UPC ha impulsat un programa, «Aquí STEAM» per potenciar les vocacions científiques en nenes i noies amb l'objectiu, a curt termini, d'arribar al 30% d'estudiants dones d'aquí a 5 anys. Així ho explica la vicerectora de docència i d'estudiants, Núria Garrido, que explica que, sovint, la universitat ha «pecat» de buscar l'atracció dels i les estudiants de Batxillerat i Secundària, una etapa en què per les qüestions de gènere «ja fem tard» perquè recorda que els estereotips ja estan «molt fixats» en la ment de les nenes. Per aquest motiu, les accions d'aquest programa se centren en els alumnes d'entre 9 i 14 anys.

Garrido ha reconegut que ja fa anys que les universitats i escoles intenten promoure les vocacions tecnològiques perquè s'ha entomat aquesta manca de noies com un problema, però considera que calia fer una «plataforma» per poder aglutinar totes aquestes iniciaves per «connectar-nos i fer xarxa i comunitat» i per tant, posar en contacte les persones que estan treballant en aquestes iniciatives que volen «despertar» les vocacions entre nenes, revertir la tendència i superar la barrera del 25% que fa «molts anys que dura».

Segons els experts, d'aquí al 2025 hi haurà 7 milions de llocs de treball a Europa en les àrees tecnològiques i Garrido creu que no es pot perdre el 50% del talent. Així, l'objectiu final és arribar al 50% de noies estudiants «el més aviat possible», i per això aposten per anar creixent mica en mica els propers anys.