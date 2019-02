Amaia i els germans Cubero actuaran la mateixa nit a la Porta Ferrada

La cantat navarresa Amaia serà una de les artistes destacades de l'edició d'aquest any del festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. L'artista guanyadora del programa de TVE Operación Triunfo i que l'any passat va representar Espanya a Eurovisió (en un duet amb Alfred Garcia) hi actuarà l'11 d'agost a l'Espai Port, on compartirà escenari amb Los Hermanos Cubero i la seva proposta que barreja sons tradicionals ibèrics i nord-americans.

S'espera que Amaia Romero aprofiti l'actuació empordanesa per presentar algunes cançons del disc que està preparant, a banda d'interpretar algunes de les versions que l'han fet coneguda i l'han dut a actuar també al Primavera Sound, entre d'altres espais.

El Festival de la Porta Ferrada porta setmanes anunciant artistes que hi actuaran aquest estiu, entre els quals ja hi ha confirmats els noms de Patti Smith, Els Pets, Manuel Carrasco, Beret, Luz Casal, The Human League, Melendi o Manolo García.