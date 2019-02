Teresa Juvé, degana de les escriptores catalanes, publica novel·la als 98 anys

La degana de les escriptores catalanes, Teresa Juvé, que ahir va complir 98 anys, acaba de publicar la novel·la L'arbre trencat, la setena entrega de la seva sèrie protagonitzada per Jaume Plagumà, en una nova trama detectivesca situada a la Catalunya de finals del segle XVI. Plagumà, un oficial reial superior, «portantveus» del Rei, una espècie de governador reial, és enviat pel veguer de Barcelona a una baronia prop del Montseny per comprovar si és cert que allà es refugien hogonots i calvinistes.

En aquesta història, allò que al principi sembla un assumpte inquisitorial, acaba derivant en una investigació gens fàcil d'una sèrie d'assassinats que podrien tenir el seu origen en una escola laica que s'ha fundat a Granollers i que provoca el recel dels ordes religiosos.

L'editor de Meteora, Jordi Ferrando, ha explicat que és el segon títol de la sèrie que publiquen, després d' El parany, i ha destacat que Juvé, malgrat la seva edat, segueix escrivint diàriament i que encara guarda a casa seva, a Esclanyà, mitja dotzena de manuscrits amb Plagumà de protagonista.

A Meteora s'ha publicat, a més, la seva autobiografia Tu ets jo. Flaixos per al meu blog, en la qual rememora la seva peripècia vital, des del seu naixement a Madrid el 1921, filla de pare català i mare madrilenya, fins al seu casament amb el polític català Josep Pallach o el seu exili a França.

Jordi Ferrando destaca l'atenció de l'escriptora amb la llengua i la recreació d'una època amb guerres de religions i una estructura territorial catalana amb vegueries i pagesos de remença, sotmesos als senyors feudals. A L'arbre trencat, davant «la crueltat» de l'assassí que apareix, Plagumà haurà d'utilitzar el seu «enginy i la seva audàcia» per descobrir per què mata aquest home, cosa que el portarà a una guerra civil d'un segle anterior i a un moment en el qual el futur rei Catòlic corria perill de mort.

Pedagoga i escriptora, Teresa Juvé va estudiar a la Institució Lliure d'Ensenyament i a l'Institut-Escola Ausiàs March de Barcelona, on va viure la Guerra Civil. En acabar el conflicte, es va exiliar a França, on va fer d'enllaç amb la Resistència francesa. El 1963 va quedar finalista del Premi Nadal amb La charca en la ciudad, que acabaria publicant a l'Argentina. Amb Josep Pallach va tornar definitivament a Catalunya l'any 1970, on ha escrit diferents llibres sobre la memòria dels exiliats i la sèrie de novel·les protagonitzades per Plagumà.