El Bisbat de Girona assumeix cinc projectes de Mans Unides per valor de 178.555 €

Demà tindrà lloc la col·lecta amb motiu de la Jornada de Mans Unides, l'ONG de l'Església catòlica que treballa per erradicar la fam en el món i que enguany celebra el seu 60è aniversari. I, segons ha informat el Bisbat de Girona, ho fa mitjançant una sèrie de projectes de desenvolupament en països del Tercer Món que permetin superar «aquesta fam no només d'aliment, sinó també d'altres necessitats». Pel que fa al tema d'enguany, s'ha volgut dedicar a «la dona del segle XXI», sobre la qual remarquen que no és «ni independent, ni segura» i que es troba «sense veu». «Creiem en la igualtat i en la dignitat de les persones», subratllen.

El Bisbat de Girona assumeix enguany cinc projectes, que en total sumen 178.555 euros. Tres corresponen a països africans: Burkina Faso, Ruanda i Ghana. N'hi ha un destinat al Brasil, i la novetat és el de Palestina. En tots els casos es tracta de projectes amb pressupostos d'entre 43.000 i 25.000 euros, que es preveuen repartir entre diferents arxiprestats.



Els cinc projectes

El primer projecte consisteix en millorar les condicions sanitàries de l'hospital i orfenat de Betlem (Palestina). El pressupost és de 28.700,00 euros i serà finançat pels arxiprestats del Montgrí - la Bisbal i Costa Brava Centre.

El segon consistirà en la millora d'infraestructures educatives de l'escola d'Ocades-Kaya a Burkina Faso. En aquest cas, calen 41.370,00 euros i el finançament anirà a càrrec dels arxiprestats de Girona - Salt, Alt Empordà Interior i Alt Empordà Marina.

En tercer lloc hi haurà la millora de les instal·lacions sanitàries del Centre de Formació Professional Runda/Ruyenzi a Ruanda. Fan falta 40.249,00 euros i aniran a càrrec dels arxiprestats de Farners - Montseny, Ter Brugent i la Selva.

La quarta iniciativa serà un projecte de formació de professors de secundària a Jasikan (Ghana). El seu pressupost és de 43.236,00 euros i estarà finançat pels arxiprestats de la Tordera, Maresme i els Àngels - Llémena.

Finalment, la cinquena iniciativa serà el desenvolupament d'un sistema agrícola sostenible a la regió de Sao Fèlix d'Araguaia (Brasil). En aquest cas fan falta 25.000,00 euros i el finançament vindrà per part dels arxiprestats de Banyoles i l'Alt Fluvià.

En tots els casos, es treballarà amb entitats locals que faran el seguiment del desenvolupament.