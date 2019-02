Creiem en la igualtat i la dignitat

Aquest diumenge se'ns proposa col·laborar amb la campanya de Mans Unides, que enguany celebra 60 anys, en la seva lluita contra la fam en el món i les causes que la provoquen.

Hi estem molt acostumats, però fan estremir les dades dels organismes internacionals sobre la fam i la desnutrició d'infants i d'adults en molts països. No oblidem que la desnutrició infantil i la manca d'alimentació adequada són un fet que tenim molt a prop, però que no té la gravetat que es viu en altres països, en camps de refugiats o pels camins de la immigració.

I què podem dir de la sequera de la terra i de la manca d'aigua en zones particularment àrides, sobretot d'Àfrica? Sense oblidar el greu problema de la manca de recursos sanitaris de prevenció i curació.

Com a contrapunt, en alguns països la «societat del benestar» lluita per augmentar el benestar material, mentre en altres llocs augmenten les desigualtats provocades per la fam i per la manca de recursos necessaris per a una vida digna.

Fixem-nos en allò que més es valora en alguns col·lectius del nostre món occidental: la capacitat de consumir, de tenir, de cercar només el propi benestar. Adonem-nos de la contradicció: en la nostra societat, les dietes i els cursos per aprimar-se són habituals, mentre que en altres països moltes persones sempre estan a dieta estricta des de la seva infantesa, i no pas per salut, sinó perquè no tenen allò que els és necessari. També, però, cal reconèixer que ha crescut la sensibilitat i la col·laboració amb les entitats i institucions eclesials i no eclesials que donen resposta a aquestes necessitats. Som testimonis de fets i d'actituds que mostren la voluntat per col·laborar solidàriament amb projectes de desenvolupament.

Però amb això no n'hi ha prou. Cal convertir-nos i mostrar, com a cristians, amb fets concrets, que l'amor i la tendresa de Déu arriben a moltes persones que pateixen fam i set, i que necessiten recursos sanitaris i mitjans per guanyar-se la vida.

S'insisteix, en la campanya d'enguany, que creiem de veritat en la igualtat i en la dignitat [...] (extret del Full Parroquial d'aquesta setmana).