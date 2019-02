Mor Albert Finney, nominat cinc vegades als premis Oscar

Albert Finney, actor britànic nominat a l'Oscar en cinc ocasions, ha mort als 82 anys després de patir una curta malaltia. «Albert Finney va morir en pau després d'una breu malaltia amb els seus éssers estimats al seu costat. La família demana privacitat en aquest moment trist», afirma un comunicat recollit per la BBC.

Finney, nascut a Salfdord, al nord d'Anglaterra, el maig de 1936, va ser un actor de llarga trajectòria filmogràfica, amb unes 60 pel·lícules a l'esquena i cinc nominacions per als premis Oscar de Hollywood, a més de nombrosos guardons, com tres Globus d'Or i dos premis Bafta.

L'intèrpret, que es va fer famós en els anys 60 i 70, va ser candidat a l'Oscar com a millor actor per Tom Jones, Assassinat a l'Orient Express (1974), La sombra de un actor (1983) i Bajo el volcán (1984), i a millor secundari per Erin Brockovich (2000).

Albert Finney també va destacar com a actor de teatre. Un dels seus papers més recordats va ser per interpretar el paper protagonista d'una aclamada versió de Hamlet, de William Shakespeare, al Teatre Nacional de Londres.