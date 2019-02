Presentació del nou calendari interreligiós per al 2019 a Girona

Girona ha acollit aquesta setmana la presentació del Calendari Interreligiós, que edita l'Associació Unesco per al Diàleg Interreligiós (AUDIR). En l'acte, que va comptar amb la participació de les comunitats cristiana, baha'í, sikh i sufí alawiya, va intervenir la doctora en arquitectura Inés Castel-Branco. La presentació va estar organitzada per la Delegació episcopa per al Diàleg Interreligiós i la Taula de Diàleg de Girona.