El Vilar, al cor del Montseny, serà un espai per a la creativitat

En ple cor del Parc Natural del Montseny s'ubica El Vilar, una finca de la Diputació de Barcelona que es convertirà en un espai per a la creativitat, va anunciar ahir el president de l'ens, Marc Castells, i la consellera de Cultura, Laura Borràs. Al terme municipal de Fogars de Montclús, la casa, que consta de dos edificis, un d'ús professional i un altre destinat a habitatge, ha funcionat com a residència de vacances del president de la Diputació, encara que l'últim que la va utilitzar per a això va ser Manuel Royes, a principi dels anys noranta. Ara es posarà a disposició perquè sigui utilitzada com a residència de creadors.