La Xarxa d'Observadors Meteorològics fa 10 anys

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet i el director del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), Eliseu Vilaclara, van presidir ahir l'acte de commemoració dels 10 anys de creació de la Xarxa d'Observadors Meteorològics, que compta amb 200 col·laboradors.

En un acte celebrat a Palau de Pedralbes, Calvet va remarcar que «el Servei Meteorològic de Catalunya és una estructura d'Estat que ens permet conèixer què passa al nostre territori i donar un bon servei al ciutadà, i la Xarxa d'Observadors Meteorològics és una part molt important. Per tant, us animo a seguir fent aquesta tasca tan important».

La Xarxa d'Observadors Meteorològics (XOM) va néixer el 24 de gener de 2009 amb la finalitat d'ampliar la informació disponible de l'SMC, per poder desenvolupar amb garanties la predicció i vigilància meteorològica, així com per ampliar el coneixement i la caracterització del clima de Catalunya. Des de l'inici la XOM va establir dues modalitats de col·laboració: la de vigilància meteorològica i la d'observació meteorològica.