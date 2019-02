Mor als 85 anys el dibuixant de Bruguera Enric Pons, en risc de desnonament

L'exdibuixant de l'editorial Bruguera Enric Pons va morir dissabte a l'hospital de Sant Pau de Barcelona als 85 anys a causa de complicacions d'una recent operació mèdica. Pons, veí de la Sagrada Família, es trobava en una situació econòmica precària i havia estat a punt de ser desnonat: pagava de lloguer 530 euros, gairebé la totalitat de la seva pensió de jubilació, de 600 euros.

De fet, vivia gràcies a l'ajuda de l'antiga Casa de Cadis de Barcelona, un alberg autogestionat destinat a donar servei a persones sense sotre. Fa uns dies, Pons va rebre una ajuda anònima des de Madrid de 10.000 euros dels quals en va donar 5.000 a la Casa de Cadis en agraïment pel suport que havia rebut.

Els okupes de la Casa van decidir ajudar gent en pitjor situació que ells. Per això, els 5.000 euros donats per l'Enric els pensen repartir entre el centenar de persones en llista d'espera per aconseguir un llit a la Casa de Cadis.

L'activista Lagarder Danciu, que va anunciar la mort del dibuixant a les xarxes socials, va expressar que Pons «va ser i serà el gran dibuixant de la Bruguera oblidat com molts avis que moren sols». Ahir, els impulsors de Welcome Sin Techo van construir un altar improvisat a les portes de l'antiga Casa de Cadis, on hi van posar una fotografia de Pons i algunes espelmes. «Quan vaig conèixer l'Enric el passat 9 de novembre, escalfant-se amb les espelmes a casa seva que estava glaçada, em vaig indignar tant que des de llavors he estat al seu costat oferint-li estima i recolzament», manifestava l'activista a Twitter.



Quaranta anys il·lustrant

Conegut amb el nom de ploma de Kheto Rigol, amb només 13 anys va entrar a treballar a l'Editorial Bruguera on s'hi va estar fins que va tancar, el 1986. També va dedicar-se al tarot i l'esoterisme i el 2014 va publicar El hombre del traje pistacho, de caràcter autobiogràfic. Va il·lustrar El capitán trueno i els ninos d'Ibáñez, Cifré i Peñarroya, entre d'altres.