Kacey Musgraves, triomfadora inesperada dels Premis Grammy

L'artista de música country Kacey Musgraves va esdevenir la inesperada triomfadora dels Grammy d'aquest any en guanyar diumenge el premi a l'Àlbum de l'any per Golden Hour. A més, Musgraves també va guanyar un premi al Millor àlbum de música country, Millor cançó i Millor interpretació solista de música country. Per la seva banda, This is America, de Childish Gambino, va rebre guardons a la Millor gravació i Millor cançó de l'any.

Aquest any les nominacions als Grammy van estar dominades per dones i el lliurament dels premis, en la cerimònia conduïda per Alicia Keys, ho va reflectir amb actuacions commovedores de Lady Gaga, Cardi B, Jennifer Lopez, Diana Ross, Dolly Parton, Miley Cyrus, Janelle Monáe, Katy Perry i Musgraves, a més d'un bon grapat d'homenatges, entre els quals, a la desapareguda Aretha Franklin.