El Polo Music Festival tindrà Jason Derulo i Miguel Poveda

Pablo López, Miguel Poveda, Luz Casal, David Bisbal, Ana Guerra i els internacionals Jason Derulo i la reunió de The Original Alan Parson's Project. Aquests són els noms de la primera edició del Polo Music Festival, que se celebrarà del 31 de maig al 10 de juny al Real Club de Polo de Barcelona. El cicle és una iniciativa de la promotora Clippers (que prorama el Festical de Cap Roig) en aliança amb Universal Music. Les entrades tindran un preu mitjà de 62 euros. Narcís Rebollo, president d'Universal Music a Espanya i Portugal, ha assegurat que el festival arriba per «omplir un buit» musical a la ciutat abans de l'estiu. Tot i la proximitat del Festival Jardins de Pedralbes, Rebollo ha indicat que el seu certamen no hi vol «competir» sinó «sumar».