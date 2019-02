Vall d'Hebron farà teràpia psicològica a les sales del MNAC amb 15 pacients

L'hospital Vall d'Hebron de Barcelona traurà del recinte sanitari la teràpia psicològica que ofereix a un total de quinze dones amb trastorn per estrès posttraumàtic i la portarà a les sales del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), per poder explorar les potencialitats de l'art com a ajuda en el seu tractament.

Les conselleres de Salut, Alba Vergés, i de Cultura, Laura Borràs, van presentar ahir en roda de premsa el conveni de col·laboració que han subscrit l'hospital de la Vall d'Hebron i el MNAC per desenvolupar diferents accions destinades a millorar la salut de pacients i familiars. Al costat de les dues conselleres, van presentar aquest conveni el director del MNAC, Pepe Serra; el gerent de Vall d'Hebron, Vicenç Martínez, i el cap del Servei de Psiquiatria de l'hospital, Josep Antoni Ramos-Quiroga.

Com a primera experiència del conveni, un grup de quinze dones immigrants i refugiades d'orígens diversos que pateixen un trastorn per estrès posttraumàtic acudiran al museu un cop a la setmana, durant dues hores per sessió, a partir del pròxim mes d'abril. Davant d'un quadre o bé una obra d'art escollida per psicòlogues i personal educatiu, les dones rebran tractament psicològic grupal.

Un altre grup de quinze dones seran tractades totalment en l'àmbit de l'hospital durant el mateix període de temps, i els especialistes esperen obtenir «evidències científiques dels beneficis de l'art en la salut i que puguin oferir-se de forma pública a d'altres pacients que s'atenguin en el futur», va explicar el doctor Ramos-Quiroga.

Així, els investigadors de la Vall d'Hebron faran un estudi comparatiu de la teràpia psicològica grupal que s'ha desenvolupat a l'hospital i també al museu amb els dos grups, per detectar les diferències que la variable de l'espai i de l'art ha provocat. En funció dels resultats, Ramos-Quiroga va apuntar que l'experiència pot ampliar-se a d'altres col·lectius, com pacients amb Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH), Autisme o Síndrome Alcohòlic Fetal.

Aquest projecte conjunt de Vall d'Hebron i el MNAC es basa en el model STAIR Therapy, que considera que per recuperar-se d'un trauma és tan important la regulació emocional com treballar el funcionament interpersonal i incorporar recursos que millorin la percepció d'un mateix i la socialització, sobretot en l'aspecte de rebre i donar suport. Segons va explicar el director del MNAC, el museu habilitarà un espai «acollidor i amigable» per a les pacients, encara que el centre no es pararà amb aquesta experiència, sinó que continuarà les seves activitats habituals amb normalitat.