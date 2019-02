Quatre de les categories dels premis Oscar s´entregaran durant els talls de publicitat

La tradicional cerimònia de lliurament dels premis Oscar, que realitza l'Acadèmia de Hollywood per 91a vegada el proper 24 de febrer, incorpora en aquesta edició algunes novetats en la seva organització. Entre els principals canvis, l'absència d'un presentador que condueixi l'acte i una retallada de la seva durada.

Amb l'objectiu d'aconseguir que la cerimònia duri exactament tres hores, els productors de la gran festa del cinema han decidit que el lliurament de quatre categories de premis es porti a terme durant els talls de publicitat i per tant quedin fora de la transmissió televisiva.

Una de les quatre categories que serà premiada durant la publicitat és la de millor fotografia, segons va avançar Deadline la setmana passada. Les altres van ser revelades ahir pel màxim representant de l'Acadèmia de Hollywood, John Bailey, i són: millor curtmetratge de ficció, millor muntatge i millor maquillatge i perruqueria. Precisament, la categoria de millor curt de ficció és l'única amb presència espanyola, ja que Madre, de Rodrigo Sorogoyen, és una de les nominades.

L'Acadèmia també ha confirmat que els espectadors podran seguir en directe la gala durant la publicitat i els seus discursos «seran retransmesos més tard». La resta de categories seran emeses en directe, de la mateixa manera que els discursos dels vencedors.

«La forma de veure els premis de l'Acadèmia està canviant ràpidament en el nostre món multimèdia», arrenca la carta de Bailey. «El nostre espectacle ha d'evolucionar per seguir promovent amb èxit la promoció de pel·lícules per a una audiència mundial. Aquesta ha estat la nostra missió principal des que ens vam establir fa 91 anys, i segueix sent la mateixa avui dia», assenyala. De cara a properes edicions, Bailey també confirma que les quatre o sis categories que s'emetran durant el tall per la publicitat rotaran cada any. És a dir, les categories d'aquest any n'estaran exemptes el 2020.



Veus crítiques

La mesura adoptada per l'Acadèmia de Hollywood ha generat una notable polèmica. Entre els primers noms a mostrar la seva opinió, el director Guillermo del Toro, qui va criticar la decisió mitjançant el seu perfil a Twitter. «Fotografia i muntatge són al cor de la nostra creació. No són heretades de la tradició teatral o literària: representen el cinema mateix», va escriure el realitzador mexicà, que l'any passat es va endur quatre Oscars per La forma del agua.

El també mexicà Alfonso Cuarón, un dels grans favorits aquest any per la pel·lícula Roma, també va protestar a la mateixa xarxa social: «En la història del cinema, s'han vist obres mestres sense so, color, guió, actors o música. No ha existit ni un sol film mai sense fotografia i muntatge».