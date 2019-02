Sotheby's subhasta una obra d'art creada amb intel·ligència artificial

Sotheby's subhastarà l'obra de Mario Klingemann titulada Memories of Passersby I, creada amb intel·ligència artificial, dins de la subhasta d'Art Contemporani que tindrà lloc el pròxim 6 de març a Londres amb un preu de sortida d'entre 34.000 i 45.000 euros.

L'obra està formada per un moble de fusta que conté un ordinador dotat amb intel·ligència artificial i dues pantalles emmarcades. En aquestes es visualitzen els retrats creats en temps real per la màquina; rostres imaginaris d'home i dona. A diferència dels treballs amb intel·ligència artificial que s'han exhibit o venut anteriorment, aquesta obra no mostra un producte final comissariat per humans, és una obra d'intel·ligència artificial completament autònoma i la segona peça d'«art IA» a ser venuda en subhasta.

La infinitat d'imatges que apareixen a les pantalles no segueixen una coreografia o missió, és el resultat de l'anàlisi que realitza la intel·ligència artificial en temps real: la màquina conté tots els algoritmes necessaris per generar retrats nous sempre que estigui funcionant, sense repeticions. Si bé els retrats han estat comparats anteriorment amb obres de Francis Bacon, els parells de retrats han estat influenciats per obres d'entre els segles XVII i XIX, així com per la pròpia inclinació de Klingemann pels treballs surrealistes d'artistes com Max Ernst.

L'artista indica que l'obra conté un dispositiu tecnològicament «molt avançat» que crea pintures en temps real, sota la mirada de l'espectador, la qual cosa li sembla «màgica». A més, les xarxes neuronals, diu, «juguen el seu paper», sent «els pinzells» que ha utilitzat per desenvolupar aquesta obra. La màquina va creant nous retrats que canvien i desapareixen, mentre aprèn de si mateixa i es va retroalimentant.