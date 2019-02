Tarantino, Scorsese, i altres 40 cineastes contra l'entrega d'Oscar en publicitat

Més de quaranta cineastes i directors de fotografia de primera línia, entre els quals es troben figures com Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Damien Chazelle, Spike Lee o Roger Deakins, han mostrat el seu rebuig a la decisió de l'Acadèmia de Hollywood de lliurar quatre premis Oscar durant la publicitat en una carta oberta enviada al president de la institució, John Bailey. Una mesura que qualifiquen d'«insult a la professió». Per als signants, la relegació d'«aquests oficis cinematogràfics essencials a un estatus menor no és més que un insult per a aquells que hem dedicat la nostra vida i passió a la nostra professió escollida».