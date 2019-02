Investiguen Ryan Adams per una relació en línia «explícita» amb una menor

L'FBI està investigant el músic Ryan Adams després de la publicació d'un article a The New York Times en el qual diverses dones, incloent la seva exdona i diverses exparelles, l'acusaven de comportament psicològicament abusiu, assetjament i conducta sexual inapropiada. Una d'aquestes dones sosté que va mantenir durant diversos anys una relació en línia «explícita» amb Ryan Adams, que va començar quan ella tenia tan sols 14 anys. Segons la seva versió, el músic li va demanar reiteradament que mantinguessin en privat les seves converses.

Ara, segons un «oficial de la llei amb coneixement de l'assumpte» que ha parlat anònimament amb The New York Times, Adams -de 44 anys- està sent investigat concretament per la seva relació amb aquesta dona menor d'edat, que es va mantenir fins que ella va complir 16 anys amb missatges de text i vídeos que en ocasions incloïen nus. Tots dos mai es van conèixer en persona. El diari novaiorquès recalca que l'oficial no vol revelar la seva identitat perquè no està autoritzat a difondre aquesta informació públicament.