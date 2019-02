Mor als 77 anys l'actor suís Bruno Ganz

Bruno Ganz, l'actor suís que va interpretar Adolf Hitler a la pel·lícula El hundimiento, ha mort als 77 anys d'edat a Zuric, la seva ciutat natal. Amb més d'una centenar de títols cinematogràfics a l'esquena, en cinquanta anys de carrera, l'any passat li va ser diagnosticat un càncer que el va obligar a deixar l'actuació. Ganz era portador de l'Anell d'Iffland, que tradicionalment porta el que es considera com a millor actor en llengua alemanya del moment i que, a la seva mort, ha d'heretar un altre intèrpret. El seu últim treball a la gran pantalla va ser com a Verge a la pel·lícula de Lars von Trier, La casa de Jack (2018). Nascut el 22 de març de 1941, de pare suís i mare italiana, Bruno Ganz va desenvolupar la seva carrera en el cinema, la televisió i el teatre durant més de cinc dècades. En cinema Ganz va destacar també interpretant papers en pel·lícules de Wim Wenders com El amigo americano, Tan lejos, tan cerca o El cielo sobre Berlín.