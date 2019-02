El Ministeri de Cultura demana a l'Audiència Nacional intervenir l'SGAE

El Ministeri de Cultura i Esport ha enviat a la sala contenciosa administrativa de l'Audiència Nacional, a través de l'Advocacia General de l'Estat, la petició d'autorització per intervenir de manera temporal -per un termini inicial de sis mesos- la Societat General d'Autors i Editors (SGAE), la qual inclou el nomenament d'un gestor interí per a l'entitat.

Així, en la sol·licitud, s'explica que, si el jutge ho autoritza, el ministre de Cultura, José Guirao, nomenarà un gestor interí constituït en forma de comissió, segons el previst en la Llei de Propietat Intel·lectual. Aquest gestor assumirà les funcions legals i estatutàries dels òrgans de govern de l'entitat suprimits i tindrà com a objectiu regularitzar el funcionament institucional de l'entitat, aclarir-ne la gestió i implantar les mesures que resultin necessàries per al compliment de les obligacions legals previstes en la normativa vigent.

En el seu escrit, Cultura, que recorda que aquesta petició té lloc després de la prevenció emesa el passat mes de setembre a l'SGAE, també sol·licita la mesura cautelar d'eliminar els òrgans de govern de la societat d'autors.



Solucionar el problema

José Guirao, va afirmar ahir qu si l'SGAE «es posa al dia» abans que l'Audiència Nacional es pronunciï sobre la petició per intervenir l'entitat «no hi haurà motiu» per executar-la. «És clar que hi ha solució, si el que hi ha d'haver és voluntat de solucionar-ho. Hem anat a l'Audiència Nacional perquè des de l'SGAE no ho han solucionat, si ara diuen que ho faran, doncs fenomenal. Només volem que s'arreglin les coses», va assenyalar Guirao després de la cerimònia de concessió de les medalles a les Belles Arts a Còrdova.

Per la seva banda, el president d'SGAE, José Ángel Hevia, va afirmar que l'entitat intentarà «negociar la millor sortida», alhora que va demanar «prudència» al Ministeri de Cultura i Esport per evitar el «pànic» entre els socis. Hevia va indicar que l'entitat no ha rebut encara una «notificació oficial», i va assenyalar que encara no valoren les circumstàncies que han portat Cultura a prendre aquesta decisió.