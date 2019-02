Tangram acrobàtic

En italià, la paraula «intarsio» es fa servir per definir la tècnica de les incrustacions de la marqueteria, l'encaix de peces diferents formes i materials. I no podria ser més adequat per descriure el que és inTarsi, un espectacle circense de la companyia Eia que juga, precisament, a integrar multitud de parts per a crear un tot esplèndid, ple de bellesa, poesia i domini del cos.

Com una mena de tangram, aquell joc xinès que construeix figures a partir de peces geomètriques, l'escenografia i els quatre integrants del muntatge juguen amb les formes per a desafiar la gravetat encadenant accions, cadascuna més sorprenent, difícil i divertida que l'anterior.

Mentre les estructures del decorat es desmembren per crear nous espais, els intèrprets s'enfilen a la perxa xinesa, l'un sobre l'altre, es catapulten sobre la balança russa, salten a corda a un ritme atabalador o, fins i tot, s'atreveixen amb la dansa del ventre, un dels moments que va despertar més rialles diumenge entre els espectadors del Teatre Municipal de Girona.

Guardonat amb un premi Zirkolika i amb el Max al Millor Espectacle Revelació el 2017, inTarsi no explica una història, però les explica totes: la rivalitat, la seducció i la manipulació que guien les relacions personals pugen a escena, fent una acrobàcia rere l'altra.