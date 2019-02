Albert Rivera i Malú, protagonistes a la premsa del cor

'Semana' s'ha destapat al quiosc amb una notícia rosa d'impacte. Albert Rivera i Malú festegen. La revista relata un seguiment a la parella i explica que tots dos queden de tant en tant a casa seva, a ella la recull un cotxe i la porta al domicili d'ell de forma discreta, el dia de Sant Valentí el van passar junts com dos enamorats. ..

El líder de Ciutadans i aspirant a governar Espanya va trencar fa uns mesos la relació amb Beatriz Tajuelo. La cantant també està sola que se sàpiga, després de diversos festejos sonats, l'últim amb Gonzalo Miró.

La revista completa la seva portada amb tres històries més: Ana Obregón fitxa per 'Màster Xef Celebrity', el seu fill té xicota i un reportatge sobre els mobles que subhasta María Teresa Campos.

A 'Hola' donen el protagonisme de la seva portada a la Reina Letizia i el seu recent viatge al Marroc. La retraten amb una gran foto de rostre amb el cap cobert per un vel. La revista parla que la monarca "va sorprendre" en la seva visita al país pel citat vel, un vestit joia i la capa de Mohamed VI.

El festeig de Marc Márquez i Lucía Rivera va ser destapat per aquesta publicació la setmana passada i ara hi insisteixen amb la foto del primer petó "de la parella del moment", tot i que poc els durarà el títol de confirmar-se la de Rivera i Malú . Elsa Pataky té la vida feta a Austràlia però no perd pistonada a Espanya. L'actriu i dona de Chris Hemsworth explica a "Hola" els detalls de la seva vida a les Antípodes i de pas aclareix l'embolic que té amb la construcció de la seva nova casa en un paradís natural on els veïns no veuen bé tantes grues, formigoneres i ciment.

Inesperada notícia a 'Lecturas', que explica que Maria Lapiedra ha trencat amb Gustavo. "M'ha humiliat", diu ella, que rep la revista a casa seva per explicar els detalls. Mentrestant, a 'Diez Minutos' obren amb la mateixa història però des de l'altre punt de vista, el de Gustavo. "M'he sentit arrossegat", etziba. La parella torna així al primer pla i tot indica que donarà molt que parlar en els propers dies.