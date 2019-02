Investiguen la venda per internet del fals remei de l'MMS de Josep Pàmies

La Fiscalia General de l'Estat ha remès a Lleida, Madrid, Castelló i Santa Cruz de Tenerife la investigació sobre la venda d'MMS per internet com a remei per curar diferents patologies. El Ministeri Públic va obrir diligències al novembre en rebre una denúncia del secretari general de Sanitat i Consum, i ara trasllada el cas a les diferents fiscalies provincials perquè continuïn amb la investigació. Des de la Fiscalia es farà un seguiment i es coordinarà. El pagès lleidatà Josep Pàmies té diverses sancions de la Generalitat per promoure aquest producte, prohibit per l'Agència Espanyola del Medicament.

Les autoritats han pogut constatar «l'efectiva publicitat i activitat d'intermediació a través de la xarxa, en diferents mitjans i formes, del producte MMS». Aquesta publicitat, continua, s'està portant a terme «a través d'una diversitat de continguts», alguns dels quals «enalteixen els suposats avantatges de la utilització d'aquest producte per a la curació de determinades patologies». Altres, continua, «informen sobre els protocols per a la seva utilització» i també «s'ofereix directament la venda de la substància indicada».

La informació sobre el producte MMS es difon, segons els informes, a través d'un bloc en què se solucionen qüestions que plantegen els usuaris i es faciliten enllaços a diferents xarxes socials i webs on es pot ampliar la informació sobre la forma de preparar o utilitzar-lo i on és possible adquirir-lo en petites quantitats. Segons la denúncia de Sanitat, el clorit de sodi -compost químic utilitzat en la fabricació de paper i comercialitzat com MMS- va ser retirat del mercat l'any 2010 per ordre de l'Agència Espanyola del Medicament.