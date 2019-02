El músic no ha «cedit a interessos personals»

El president de la Societat General d'Autors i Editors (SGAE), José Ángel Hevia, va lamentar, després del registre d'una moció de censura contra ell, que «les ànsies personals» per aconseguir la presidència de l'entitat «juguen en un moment convuls». No obstant això, el músic va assegurar que, en cas de tirar endavant aquesta iniciativa, se n'anirà «content de no haver cedit a interessos personals». A partir d'ara, Hevia haurà de fixar una data per votar la moció -que inclourà la votació de nou president en cas de tirar endavant.