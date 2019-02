Spielberg defensa les pel·lícules al cinema enfront de l'«streaming»

L'aclamat cineasta Steven Spielberg ha defensat de forma contundent l'exhibició de pel·lícules en sales de cinema enfront dels serveis de streaming. El realitzador va declarar que «la contribució més gran» que poden fer els directors al públic és oferir «l'experiència de veure» un llargmetratge «en la pantalla gran».

Va ser durant el discurs que el director va donar mentre va rebre el Filmmaker Award dels premis de la Societat Cinematogràfica de So dels Estats Units, quan Spielberg va sortir en defensa de les sales de cinema. «Espero que tots continuem creient que el millor regal que podem donar, com a realitzadors, és oferir al públic l'experiència de veure una pel·lícula en la pantalla gran», va declarar.

«Crec fermament que els cinemes han de romandre per sempre», va comentar Spielberg, mostrant el seu ferri suport a la distribució de pel·lícules per a la pantalla gran enfront del llançament de títols per a plataformes en streaming com Netflix, Amazon o Hulu. «No hi ha res comparable amb estar en una gran sala a les fosques al costat de gent amb la qual no has coincidit en la teva vida», va assegurar.

Els comentaris de Spielberg arriben just en un moment en què figures de renom com Martin Scorsese, Paul Greengrass, Alfonso Cuarón o els Germans Coen han començat a treballar amb Netflix. Títols com La balada de Buster Scruggs o Roma, tots dos nominats als Oscar, han arribat de forma simultània a sales de cinema i a la plataforma en streaming.

No és la primera vegada que el director de La llista de Schindler i El pont dels espies es manifesta en aquest sentit. En una entrevista amb ITV News, va parlar sobre aquest model consumir cinema. «No crec que les pel·lícules a les quals a penes se'ls donen estrenes simbòliques en un parell de sales, per menys d'una setmana, hagin d'aspirar a una nominació per als premis Oscar», va comentar.