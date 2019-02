Laura Escanes i Risto Mejide confirmen que esperen un fill

Aquest diumenge saltava la notícia que, després de diversos rumors, estarien esperant el seu primer fill junts i ara, tant la Laura Escanes com el Risto Mejide han confirmat la bona notícia a les seves xarxes socials.



A través del seu mitjà habitual, la influencer ha publicat una bonica imatge al costat del seu marit en la qual aquest li subjectava la incipient panxa i ella lluïa molt somrient diverses fotografies de l'ecografia en la qual es podia intuir el que serà el seu nadó en els pròxims mesos.





Per la seva banda, el publicista i presentador de televisió feia el mateix en el seu perfil d'Instagram, però ho feia d'una forma més tendra encara si és possible. A la imatge publicada per Mejide apareixia el seu primer fill, fruit d'una relació anterior, besant la panxeta de la futura mare. Una estampa que sens dubte ha fet que a tots se'ns caigui la bava en veure-la. "Feliços els 4", parafrasejava Mejide a Maluma per donar la notícia al seu Instagram.Els rumors sobre un possible embaràs al voltant de la parella han estat sempre molt presents des que fa poc més d'any i mig es donessin el "Sí, vull" en una celebració que no va escatimar en res.