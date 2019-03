Pilar Roig, Cristina Aristoy i Julieta XLF guanyen els Premis «eWoman»

Talent, professionalitat, excel·lència, emprenedoria, lideratge, esforç, èxit..., sempre en clau de dona. Aquestes són les característiques que comparteixen la catedràtica i investigadora Pilar Roig Picazo; Cristina Aristoy, fundadora de la marca de joies Singularu, i l'artista urbana Julieta XLF, guanyadores dels Premis «eWoman» a les categories Trajectòria Professional by Caixabank, Negoci en línia i Art Digital i RRSS.

L'entrega d'aquests guardons, celebrada ahir a Madrid, va posar el punt i final al circuit d'esdeveniments organitzat per Prensa Ibérica ?el grup al qual pertany Diari de Girona? que durant el 2018 ha recorregut quinze ciutats espanyoles per reconèixer i premiar la trajectòria de dones líders.

En total, 57 dones, premiades en les seves respectives ciutats, optaven als tres premis amb els quals Prensa Ibérica, a través dels seus mitjans, vol «expandir, posar un gran altaveu a les dones i fer que cada història personal i professional arribi el més lluny possible», va destacar la conductora de l'acte.

En el mateix sentit es va expressar Irene Lanzaco, directora general de Prensa Ibérica, en afirmar que «eWoman és un gran punt de trobada per compartir, per reconèixer el mèrit de la dona emprenedora, per avançar en la cultura de la igualtat, per modernitzar el nostre model de convivència i per progressar junts com a societat».

Irene Lanzaco va ser l'encarregada de lliurar el Premi «eWoman» Art Digital i RRSS a Julieta XLF, una original artista urbana els murals posgrafiti de la qual, protagonitzats per acolorides nines, van captivar el jurat pel seu talent i sensibilitat. La premiada va pujar a l'escenari i va dedicar el guardó a la seva família: «M'han educat lliure i m'han permès créixer dins d'aquesta rebel·lia. És important donar visibilitat a totes aquestes dones que no la tenen, per això estem aquí, per seguir lluitant juntes. Amb creativitat, passió i perseverança podem inventar un món millor».

Cristina Aristoy, fundadora de la marca de joies Singularu, va ser la dona reconeguda en la categoria Negoci en línia. «Res d'això hagués estat possible sense l'equip que hi ha darrere», va assenyalar Aristoy, qui va donar les gràcies a Prensa Ibérica i «a tots els que segueixen i compren a Singularu». El jurat va valorar la seva tenacitat i la seva capacitat d'emprenedoria per posar en marxa el 2015, quan tenia només 26 anys, una firma d'èxit que avui factura més de 3,5 milions d'euros a l'any.

En la categoria Trajectòria Professional by Caixabank el premi va ser per a Pilar Roig Picazo, catedràtica i investigadora. El 2015 va ser nomenada acadèmica de número de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles. Entre les seves actuacions més importants destaca la restauració de la cúpula de la basílica de la Mare de Déu dels Desemparats o la recuperació de la volta de l'església de Sant Joan del Mercat, ambdues a València. La guardonada, que no va poder assistir, va enviar un vídeo en què va elogiar el treball de la resta de candidates: «He après moltíssim de totes les dones valentes, elles són mereixedores també d'aquest premi».

«La revolució de les dones del segle XXI passa perquè nosaltres també dissenyem el món en el qual volem viure. Amb el vostre treball contribuïu que el nostre país sigui millor i sou un referent de la societat», va destacar Paula Gómez-Angulo Amorós, directora general de la Dona de la Comunitat de Madrid i encarregada de clausurar l'acte.

(La informació completa dels Premis «eWoman» es publicarà a l'especial que acompanyarà aquest diari el proper 8 de març, Dia Internacional de la Dona)