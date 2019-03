Mor el cantant de The Prodigy, Keith Flint, als 49 anys

Keith Flint, l'icònic cantant de The Prodigy, ha mort als 49 anys d'edat, segons ha informat aquest dilluns mitjans com 'Daily Star' i 'The sun'. L'icònic grup anglès de música electrònica va tenir un gran èxit als 90 sobretot amb la publicació de l'àlbum 'The Fat of the Land' amb 'hits' com 'Smack My Bitch Up', 'Breathe' o 'Firestarter'. The Prodigy era un dels grups que s'havia anunciat que formen part de la programació d'aquesta edició del Doctor Music Festival, que tindrà lloc entre l'11 i el 14 de juliol a Escalarre, a la Vall d'Àneu.