Mor Luke Perry, actor de ´Sensació de viure´, després de patir un vessament cerebral

Luke Perry, conegut per interpretar a Dylan a la mítica sèrie 'Sensació de viure', ha mort aquest dilluns 4 de febrer com a conseqüència d'un vessament cerebral que va patir la setmana anterior. L'intèrpret havia estat hospitalitzat a Los Angeles i estava en estat d'observació, amb pronòstic reservat.

El Departament de Bombers de Los Angeles va rebre el passat dimecres una trucada d'urgència d'una "sol·licitud mèdica no especificada". El representant de Perry confirmava que l'actor "estava sota observació a l'hospital", encara que, de moment, es desconeix l'estat en què estava l'intèrpret.

A més de 'Sensació de viure', Luke Perry, de 52 anys, és conegut per interpretar a Fred, el pare d'Archie (KJ Apa) a la sèrie 'Riverdale', de The CW. Entre els seus altres treballs conegut estan pel·lícules com la cinta original de 'Buffy, la cazavampiros' (1992) '8 segons' (1994) i 'El cinquè element' (1997).

La setmana passada Fox havia anunciat el retorn de la ficció que li va donar popularitat, 'Sensació de viure', amb part del repartiment original de la sèrie, entre els quals no estava Luke Perry.