Els germans Roca, acadèmics d'Honor per la Reial Acadèmia Europea de Doctors

Els germans Joan, Josep i Jordi Roca, del prestigiós restaurant El Celler de Can Roca, de Girona (Gironès), han estat nomenats aquest dilluns Acadèmics d'Honor per la Reial Acadèmia Europea de Doctors (RAED) en un acte solemne que ha tingut lloc aquesta tarda a la seu de Foment del Treball.

En aquest acte, en què han estat presents Joan i Josep Roca -Jordi Roca ha excusat la seva presència per haver estat pare aquesta matinada-, els germans han rebut aquesta distinció, davant setanta doctors togats i uns dos-cents assistents, "per la seva contribució a la cultura, a la innovació, a la creativitat, la seva involucració generosa en la formació de noves generacions i la seva predisposició a difondre l'excel·lència com a manera d'acció en qualsevol camp d'actuació".

En el discurs d'acceptació, que porta per títol genèric "De la Terra a la Lluna", el cuiner Joan Roca ha explicat la feina del restaurant i com han anat gestant el Celler de Can Roca, per la labor del qual els tres germans també han rebut el Premi Nacional de Gastronomia.

Les principals guies de restaurants i els crítics nacionals i internacionals han reconegut a més la feina del Celler durant els seus més de 30 anys d'existència.

El 1995, van obtenir la primera estrella Michelin, el 2002 la segona i el 25 de novembre del 2009, la tercera.

El 2009, la revista anglesa Restaurant Magazín va situar Can Roca com el cinquè dels 50 millors restaurants del món; un any després van pujar a la quarta posició; el 2011 i 2012, a la segona; i el 2013 i 2015 a la primera posició.

Des del 2019, ja figuren en el quadre d'honor permanent d'aquesta classificació.

"És un honor que aquesta associació de doctors consideri que allò que fem és cultura i corrobora el que sempre hem dit que la cuina és cultura", ha dit Joan Roca en una entrevista a Efe.

La primera ocasió que la RAED reconeix a un cuiner és, per a Josep Roca "no només un premi per al Celler de Can Roca, sinó que és una valoració del moment que travessa el món de la gastronomia, en la qual hi ha una riquesa de matisos i diàlegs, amb les arrels, amb la ciència, amb la investigació i amb la cultura".

Josep Roca, el sommelier del Celler, ha afegit: "Sempre hem pensat que fèiem alta gastronomia i aquest reconeixement ens posiciona amb gent d'alta cultura".

Segons l'opinió de Joan Roca, el fet que alguns cuiners hagin estat investits 'honoris causa' per algunes universitats il·lustra que "l'Acadèmia s'ha obert a aquell coneixement, el de la gastronomia i la cuina en general".

Rebre aquest homenatge de la Reial Acadèmia Europea de Doctors és el premi a un col·lectiu de cuiners que fa investigació constant, que "està molt lligat a una societat que reconeix el paper de la cuina, la importància del seu llegat i la transcendència del futur", ha subratllat Josep Roca.

Joan Roca considera que "la cuina és molt transversal" i en la seva intervenció ha donat a conèixer com organitzen el seu procés creatiu, com acumulen el coneixement i van vertebrant-lo sobre diferents conceptes creatius.

El sommelier del Celler ha apel·lat a la necessitat que totes les empreses han d'apostar per una "revolució humanista" i en referir-se a la creativitat del vi a la cuina ha parlat d'"una agricultura que necessita ser més ecològica, ecumènica i econòmica".

Davant l'absència del seu germà Jordi, l'especialista en postres, Joan i Josep Roca han anunciat que per a juliol o agost pròxims posaran en marxa Casa Cacau, un projecte d'hotel que també comptarà amb una manufactura de cacau, que obrirà les seves portes al barri vell de Girona, molt a prop de la seva gelateria Rocambolesc.

El seu projecte més immediat és l'estrena en la pròxima edició del Festival de Cinema de Màlaga del documental "Destil·lant Escòcia", una pel·lícula en la qual els germans Roca fan una versió de la gastronomia escocesa.

La RAED és una corporació de dret públic de caràcter científic, tècnic i artístic, que té com a objectiu "la investigació, l'estudi, el foment i l'extensió del coneixement en el seu sentit més ampli".

Nascuda el 1914, actualment està presidida per Alfredo Rocafort, catedràtic de la Universitat de Barcelona, i entre els seus acadèmics figuren personalitats del món de la ciència, l'economia i de la cultura inclosos 14 premis Nobel i d'altres personalitats internacionals, com l'escriptora i expresidenta de l'Equador Rosalía Arteaga, l'expresident uruguaià Luis Alberto Lacalle, o el cofundador de Metges contra la Guerra Nuclear i Premi Nobel de la Pau Ernesto Kahan.