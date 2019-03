Jordi Roca i Alejandra Rivas han estat pares d´una nena

El petit dels germans del Celler de Can Roca, Jordi Roca, i la seva dona, Alejandra Rivas, han estat pares d'una nena. Durant els darrers mesos, la parella havia anunciat que esperaven un fill a les xarxes socials. En Jordi Roca és l'encarregat de les postres del restaurant familiar i, a més, amb la seva dona són responsables de la gelateria el Rocambolesc.



Precisament avui els tres germans del prestigiós restaurant gironí han estat nomenats Acadèmics d'Honor per la Reial Acadèmia Europea de Doctors (RAED) en un acte solemne que ha tingut lloc aquesta tarda a la seu de Foment del Treball. A l'acte,hi han estat presents els seus dos germans, Joan i Josep Roca, davant setanta doctors togats i uns dos-cents assistents. En Jordi Roca ha excusat la seva presència per haver estat pare aquesta matinada.