El producte que Ikea està retirant de les seves botigues

Si hi ha una empresa que s'hagi convertit per mèrits propis en sinònim d'ordre a casa, aquesta és Ikea. La multinacional sueca especialitzada en venda de mobles de disseny propi ha entrat en pràcticament totes les llars de famílies de diferents edats, gràcies a un estil atractiu per al comprador i el famós sistema "munta'l tu mateix", amb el qual es pot muntar productes senzills fins armaris o estructures més grans.

L'empresa també és conscient dels errors que pot cometre en un determinat moment, per la qual cosa és molt activa tant en xarxes socials com en els portals informatius que hi ha a la seva pàgina web oficial. Exemple d'això és la secció "retirada de productes", on la companyia informa directament al client d'aquells mobles o altres articles que s'han mostrat defectuosos o presenten algun error pel qual han de ser retornats a la botiga.

L'últim cas ha estat el del pastís SÖTSAK SKUMTOPP de 180 grams. Ikea ha informat a la seva pàgina web que procedeix a retirar aquest article pel fet que no s'indica "específicament la llet en el llistat d'ingredients en algun dels idiomes". "Ikea anuncia avui la retirada del pastís dolç de malví SÖTSAK SKUMTOPP de 180 grams per no indicar la llet en el llistat d'ingredients en alguns idiomes", expliquen.

"El producte conté sèrum de llet ensucrat, un sèrum en pols derivat de la llet que, tot i que està indicat en la llista d'ingredients, la llet no apareix nomenada específicament en alguns dels idiomes de l'etiqueta. Això pot comportar un possible risc per a la salut de persones al·lèrgiques o intolerants a la llet o als seus components. la mesura afecta els paquets amb dates de caducitat entre el 12 de març i el 18 d'abril", declara la multinacional sueca en el comunicat.

"Per Ikea la seguretat alimentària és una de les seves principals prioritats, per això s'ha procedit a la seva retirada, encara que no s'ha detectat cap cas de reaccions al·lèrgiques després del consum del producte i no afecta a l'etiquetatge en castellà. La mesura és resultat de l'avís d'un client en una botiga de Regne Unit, que va alertar d'aquesta confusió en l'etiquetatge del producte. Les persones que no pateixin al·lèrgia o intolerància a la llet o als seus components no han de preocupar-se per consumir el producte, ja que els productes alimentaris venuts i servits a Ikea són segurs i sans per al consum ".

Per evitar que hi hagi qualsevol tipus d'inconvenient, "Ikea sol·licita als clients que hagin comprat aquest producte i siguin al·lèrgics o intolerants a la llet o als seus components que el tornin a la seva botiga Ikea més propera per al seu total reemborsament. En cap cas serà necessari presentar comprovant de compra".

Fa tan sols uns mesos, la multinacional sueca també alertava al seu client que havia començat a retirar una taula "per risc de caiguda" (t'ho comptàvem en aquesta informació).