Una gran bola de foc causa una explosió equivalent a 10 bombes atòmiques

Una gran bola de foc va explotar en l'atmosfera de la Terra al desembre, segona més gran del seu tipus a 30 anys, i la més gran des de la bola de foc sobre Chelyabinsk a Rússia fa sis anys.

No obstant això, l'esdeveniment --que va alliberar una energia equivalent a deu bombes atòmiques com la d'Hiroshima-- va passar gairebé desapercebut fins ara perquè va explotar sobre el mar de Bering, enfront de la península russa de Kamtxatka.

Lindley Johnson, oficial de defensa planetària de la NASA, va dir a BBC News que una bola de foc tan gran només s'espera dues o tres vegades cada 100 anys.

Sense ser detectat prèviament, cap al migdia, hora local, el 18 de desembre, l'asteroide va recórrer l'atmosfera a una velocitat de 32 quilòmetres per segon, en una trajectòria pronunciada de set graus.

Amb diversos metres de grandària, la roca espacial va explotar a 25.600 metres d'altura sobre la superfície de la Terra, amb una energia d'impacte de 173 kilotones.

"Això va ser un 40% de l'energia de Chelyabinsk, però va ser sobre el mar de Bering, de manera que no va tenir el mateix tipus d'efecte ni va aparèixer en les notícies", va dir Kelly Fast, gerent del programa d'observacions d'objectes propers a la Terra en la NASA. "Aquesta és una altra cosa que tenim en la nostra defensa, hi ha molta aigua al planeta", ha comentat.

Fast va oferir detalls de l'esdeveniment a la L Conferència de Ciència Lunar i Planetària a The Woodlands, prop de Houston, Texas.

Satèl·lits militars van recollir l'explosió l'any passat, i la NASA va rebre notificació al respecte per la Força Aèria dels Estats Units.

Johnson va dir que la bola de foc va arribar en una àrea no gaire lluny de les rutes utilitzades pels avions comercials que volen entre Amèrica del Nord i Àsia. Així que els investigadors han estat verificant amb les aerolínies per veure si hi va haver albiraments de l'esdeveniment.