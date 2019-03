Jorge Javier Vázquez, operat d'urgència per una malaltia greu

Preocupació davant l'estat de salut de Jorge Javier Vázquez. El presentador va haver de cancel·lar la seva obra el passat dissabte a Tudela per una qüestió de salut, fent així saltar les alarmes sobre el que li passava al català. Poc després es feia públic que Jorge Javier havia estat operat d'urgències. Ara des de Sálvame han trencat el silenci que envoltava tota la situació, confirmant el que les alarmes ja vaticinaven.

Carlota Corredera ha començat el programa des del centre del plató i envoltada pels col·laboradors amb una imatge de Jorge Javier a la pantalla. "Jorge Javier feia una setmana que no es trobava gaire bé, no entraré en detalls, però no es trobava bé. Dijous va presentar Gran Hermano Duo i el divendres continuava sense trobar-se bé", començava desvetllant la presentadora per a sorpresa de tots, mentre els col·laboradors no podien dissimular la preocupació a la cara i Mila Ximénez es mostrava completament desencaixada.

"Va decidir dissabte anar a l'hospital, ingressa d'urgències en un hospital de Madrid. S'han publicat moltíssimes coses, però la realitat és que ell mai ha sortit de Madrid. Després d'explicar els seus símptomes li van dir que s'havia de quedar ingressat per fer-li unes proves. Ahir li van fer una prova i el resultat era greu, preocupant, tant que van decidir operar-lo d'urgències", confessava Carlota.

"Jorge Javier va ser intervingut ahir a la tarda, l'operació va durar dues hores i evidentment ha estat un gran ensurt", continua Carlos mentre començava a tremolar-li la veu i fent visiblement un esforç per contenir les llàgrimes, mentre Mila preferia no girar l'esquena a la càmera. "No explicaré de què l'han operat perquè crec que això li correspon a ell, donar tota aquesta informació", ha continuat Carlota.

L'operació ha estat un èxit



"Va passar la nit a l'hospital, ingressat en observació i aquest matí els metges que l'atenen li han donat la gran notícia que tot ha sortit bé. Ell es troba bé, òbviament té l'ensurt al cos, però insisteixo detalls li corresponen a Jorge Javier, l'operació ha estat un èxit ", setenciava Corredera.

"Li han donat l'ordre de fer un repòs absolut, si no és així atendria el telèfon aquesta tarda i explicaria la situació ell mateix a l'audiència", ha explicat Carlota, que per acabar ha parlat en nom de Jorge Javier "la preocupació i missatges d'afecte, demanant compressió perquè no pot contestar, però vol transmetre el seu sentiment d'agraïment", acabava Carlota amb la veu trencada i a punt de plorar.

Després de tornar de publicitat i amb els ànims més calmats, Mila Ximénez ha explicat que ha estat amb ell a l'hospital i que es troba molt bé d'ànim i positiu, fent broma amb que l'habitació fa olor de pernil serrà perquè és el seu caprici i que és l'encarregat d'aixecar els ànims a tots els del seu al voltant.