Karen Uhlenbeck, primera dona que guanya el Nobel de matemàtiques

Karen Uhlenbeck, professora emèrita a la Universitat de Texas a Austin (Estats Units), s'ha convertit en la primera dona a rebre el Premi Abel, creat el 2002 i considerat el Nobel de les Matemàtiques.

En la sentència, l'Acadèmia Noruega de Ciències i Lletres reconeix "els seus èxits pioners en equacions diferencials parcials geomètriques, teoria dels indicadors i sistemes integrables, i per l'impacte fonamental del seu treball en l'anàlisi, la geometria i la física matemàtica".

El seu treball ha estat descrit com un dels més importants en matemàtiques del segle XX, constituint avenços revolucionaris en geometria.

"Durant més de tres dècades a la Universitat de Texas, Karen Uhlenbeck va realitzar una investigació que va revolucionar l'anàlisi geomètric i les matemàtiques en general", ha afirmat el president d'aquesta institució, Gregory L. Fenves. "Ella va ser una mestra inspiradora i una mentora dedicada a milers d'estudiants d'UT, motivant-los a aconseguir grans altures en les seves vides acadèmiques i professionals. El Premi Abel és l'honor més alt en matemàtiques, i és un dels que la professora Uhlenbeck es mereix ", afegeix.

El rei de Noruega, Harald V, lliurarà el Premi Abel a Uhlenbeck --dotat amb 700.000 dòlars-- en una cerimònia de lliurament de premis a Oslo el 21 de maig de el 2019.

Alguns dels seus treballs més destacats es van centrar en teories de gauge, proporcionant una base analítica per a una sèrie de conceptes explorats en la física moderna.

"La investigació de Uhlenbeck ha portat a avenços revolucionaris en la intersecció de les matemàtiques i la física", assenyala per la seva banda Paul Goldbart, degà de la Facultat de Ciències Naturals i professor de física a la Universitat de Texas a Austin. "Les seves idees pioneres tenen aplicacions en una varietat de temes fascinants, des de la teoria de cordes, que poden ajudar a explicar la naturalesa de la realitat, a la geometria de l'espai-temps", afegeix.

Una de les principals matemàtiques de la seva generació, Uhlenbeck va rebre el 1983 una beca MacArthur. En 1986 va ser triada per l'Acadèmia Nacional de Ciències dels Estats Units, i el 2000 va ser guardonada amb la Medalla Nacional de la Ciència. El 2007 va rebre el Premi Steele per una contribució seminal a la investigació de la Societat Americana de Matemàtiques.

"Ella va transformar el teixit del departament amb la seva àmplia visió de les matemàtiques i més enllà", comenta Thomas Chen, president del Departament de Matemàtiques de la Universitat de Texas a Austin. "La seva insaciable curiositat alimenta tant la seva profunda visió matemàtica com la seva saviesa en l'esfera humana, la qual cosa és evident en la seva llegendària generositat i atenció a la mentoria de joves matemàtics", apunta.

Va ser cofundadora dels programes de Princeton University i UT Austin, inclosos el Saturday Morning Math Group, el Distinguished Women in Mathematics Lecture Series, el Park City Mathematics Institute i el programa Women and Mathematics a l'Institute for Advanced Study, dissenyat per inspirar i recolzar als joves en Matemàtiques.

El Premi Abel reconeix els èxits en matemàtiques en qualsevol etapa de la carrera d'un matemàtic. Difereix de la Medalla Fields, un altre premi internacional en matemàtiques, que s'atorga només a matemàtics menors de 40 anys. Els dos premis són considerats els més alts premis internacionals en Matemàtiques.