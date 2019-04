Mor el doctor Miquel Ordis

El doctor Miquel Ordis Dalmau, que va ser el cap d'Urologia de l'hospital Josep Trueta de Girona durant més de tres dècades, va morir dilluns a 73 anys. El doctor Ordis, que ja estava jubilat, va liderar el servei d'Urologia de l'hospital de referència a les comarques gironines des de mitjan anys 70, una època en què va «transformar el servei», destacava ahir el president del Col·legi de Metges de Girona, el doctor Josep Vilaplana, que lamentava la pèrdua d'una persona tan estimada al centre gironí.

Ordis va ser el responsable d'Urologia del Trueta des que es va jerarquitzar i crear el servei, l'any 74, i fins al 2010, que es va retirar, sent el professional que més temps ha ocupat la figura de cap de servei a l'hospital.

«Va veure créixer el servei d'Urologia i hi va introduir tècniques molt destacades mentre el va liderar», explicava ahir Vilaplana sobre l'uròleg. Va dirigir, per exemple, l'equip encarregat de la primera operació al Trueta per intervenir un pacient amb càncer de pròstata per laparoscòpia l'any 2002, una tècnica pionera a la demarcació, en aquell temps.

La cerimònia de comiat del doctor Ordis va ser ahir a la tarda a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal, a Girona.