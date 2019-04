La tecnologia permet a les ONGs salvar i millorar vides

Les dades personals solen ser actualitat pel mal ús que les empreses en fan en la seva recollida, emmagatzematge i tractament. No obstant això, la recollida d'aquestes dades pot servir no només per millorar les condicions de vida de les persones sinó també per arribar a salvar-les. Amb la popularització dels telèfons mòbils, les organitzacions sense ànim de lucre han començat a desenvolupar la seva tasca d'ajuda a la societat servint-se de les dades. Així, Creu Roja ha adaptat el seu servei de teleassistència, nascut fa tres dècades, convertint-lo en Teleassistència mòbil. Prop de 120.000 persones utilitzen aquest servei en les seves diferents versions, que assisteix persones grans; persones amb discapacitat auditiva, física i/o visual; persones convalescents d'accident o operació; persones amb deterioració cognitiva; dones víctimes de violència de gènere, etc.

El director de Serveis Tecnològics Digitals de Creu Roja, Carlos Capataz, assegura que aquestes eines són les que «més dades generen», i detalla que registren prop de 10 milions de posicions mensuals.

Per altra banda, l'ús de la tecnologia aplicada a la salut i el desenvolupament d'aplicacions va en augment a escala mundial, per exemple, en registres mèdics electrònics, aplicacions mòbils, telemedicina, drons, robots, anàlisi de Big Data o biomètriques. Metges sense Fronteres també intenta aprofitar la tecnologia en benefici dels seus pacients i treballa en sistemes electrònics de registre de dades i en el desenvolupament d'aplicacions per millorar l'atenció a les persones més desfavorides.