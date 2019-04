Les claus del mètode Marie Kondo per ordenar la llibreria

Aquest 23 d'abril es celebra el Dia del Llibre. Si ets dels que aprofita aquest dia per fer-te amb nous exemplars, encara que pràcticament no tinguis lloc per guardar-los, és hora que aprenguis com has d'ordenar les teves prestatgeries i llibreries segons la guru de l'ordre Marie Kondo.

En primer lloc, la japonesa recomana buidar completament la llibreria. Aprofita per buscar un altre espai a papers, marcs de foto i un altre tipus d'objectes que guardes a la teva prestatgeria però que res tenen a veure amb la teva biblioteca personal.

Després has de fer una selecció i quedar-te amb aquells que et facin feliç i que tens pensat rellegir i aquells que encara no has començat.

Els llibres que saps que només ocuparan buit han de sortir de casa teva. Pots donar-los, regalar-los o pots aprofitar per deixar-los per la teva ciutat en llocs públics a espera que caiguin en mans d'un altre àvid lector.

Després, has de classificar-los per temàtiques. Marie Kondo proposa les següents:

1. General: Llibres que llegeixes per plaer

2. Pràctics: Receptaris, enciclopèdies, etc.

3. Visuals: Àlbums, col·leccions de fotografia, de moda, etc.

4. Revistes

Has de quedar-te sol amb els llibres que et fan feliç

Un cop classificats, posa'ls a la prestatgeria per temàtiques. Si és possible, col·loca cadascuna d'elles en un prestatge diferent. Si tens molts exemplars, una bona idea és apuntar en un quadern en què balda està cada llibre, tal com fan a les biblioteques.

Perquè visualment la teva llibreria no sigui un caos, pots ficar els llibres en caixes iguals i anotar quins llibres conté cada caixa. Ara segur et serà molt més fàcil mantenir l'ordre!