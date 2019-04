El Sismògraf d'Olot aixeca avui el teló mirant al passat i al futur

El Festival Sismògraf aixeca avui el teló a Olot amb la programació d'una quarantena d'espectacles, la majoria gratuïts, i posant el focus en els creadors i ballarins nascuts als anys 90. També s'inclouen propostes artístiques que miren el passat per anar més enllà juntament amb d'altres que parlen de les arrels i les transporten al present. Pel que fa als espectacles de pagament, set dels deu ja han exhaurit les entrades. Entre aquests hi ha To be announced, de Léxico Project Collective, o Picnic on the moon, d'Alexa Moya i Júlia Godino. El festival, que s'allargarà fins al pròxim 29 d'abril, inclou com a novetats la creació d'un itinerari amb bicicleta que es farà el 27 d'abril.

Els espectacles de pagament que encara tenen localitats a la venda al Sismògraf són Ballar és cosa de llibres, de Pere Faura, Claudia Solwat i Javier Vaquero; Apilats i Torus, de Humanhood. Els que ja han penjat el cartell de sold out són To be announced, de Léxico Project Collective; Picnic on the moon, d'Alexa Moya i Júlia Godino; Servei de desubicacions 24 h, de Clàudia Mirambell; Rare Birds, d'Un loup per l'homme, Mal Pelo, de la cia. Mal Pelo amb Joel Bardolet; Mercedes Mais eu, de Janet Novás i Mercedes Peón, i 360 grams, d'Ada Vilaró.

La programació comptarà amb companyies nacionals, estatals i internacionals, i diverses novetats, entre les quals destaca la creació de l'Itinerari amb bicicleta, una proposta que vol fer arribar la dansa a espais de la ciutat on no arriba habitualment i que es desenvoluparà aquest dissabte, 27 d'abril, al matí.



Jornada inaugural

El Sismògraf obrirà la programació a les sis de la tarda amb Ballar és cosa de llibres, de Pere Faura, Clàudia Solwat i Javier Vaquero, a la sala El Torín. Es tracta d'una experiència participativa a mig camí de la dansa i la literatura. A les set de la tarda, Raquel Gualtero presentarà l'espectacle inaugural, Nuà, que comptarà també amb la veu d'Anaïs Oliveras. Juntes, aquesta parella d'artistes joves reivindicaran el patrimoni mundial de dues compositores dones de l'Edat Mitjana, mentre recorren les estances del Museu dels Sants d'Olot, on la directora del festival, Tena Busquets, donarà la benvinguda oficial a aquesta onzena edició.

A les nou de la nit, la companyia internacional Léxico Project Collective clausura la primera jornada al Teatre Principal amb l'estrena de To be announced, una reflexió sobre la comprensió intercultural i la (im)possibilitat de la comunicació.

A més, durant tots els dies del festival, La Carbonera acollirà la projecció d' El infierno en los amantes crueles, del col·lectiu escènic HOTEL i Alejo Levis, director audiovisual, guionista, dramaturg i director de teatre. Igualment, Can Trincheria exposarà la mostra fotogràfica Remor, de Gràcia del Ruste i Petra Vlasman, proposta estretament lligada amb l'espectacle col·lectiu i participatiu La bugada, de Labuena Compañía, que es representarà a Olot el dissabte.

Demà es farà la jornada dedicada als professionals del sector. Un esdeveniment que, en la seva cinquena edició, servirà per mirar cap al futur del món de la dansa i per reflexionar sobre «quin és i com es pot articular l'art d'ensenyar l'art».