Deu peces de roba que et fan semblar més jove

En l'actualitat, la joventut és una qualitat molt valorada per la qual moltes persones estan disposades a fer grans sacrificis. Moltes dones i homes veuen amb bons ulls fins i tot passar pel quiròfan per mantenir un aspecte més juvenil i amagar els trets de l'edat.

El maquillatge és un gran aliat als quals molta gent s'aferra. Capaç de dissimular les marques del pas del temps, ens ajuda a lluir un rostre amb menys imperfeccions. No obstant això, solament amb un bon maquillatge no aconseguirem l'aspecte juvenil que tant busquem. La forma de vestir pot fer que tot vagi en orris o, si sabem quines peces utilitzar, pot llevar-nos diversos anys de sobre.



Una talla ideal

Una de les coses més importants és portar sempre una talla adequada al cos, que defineixi la teva silueta, ja que la roba ampla, en alguns casos, pot afegir-te anys. A més, hem d'intentar que la roba que ens posem potenciï la part del cos que ens agradi i que, al seu torn, dissimuli la que provoca el contrari.



Els texans

Els pantalons texans solen ser una bona opció per semblar més jove. Sens dubte, es tracta d'una de les peces bàsiques en qualsevol armari. Són fàcils de combinar i potencien el nostre costat més juvenil. Però, cal anar amb compte amb els colors cridaners, ja que poden ser massa informals o donar-nos un aspecte adolescent.



Pots recórrer als mocadors amb estampats que guardis a l'armari per utilitzar-los a manera de diadema o lligats a una cua baixa. Es tracta d'un accessori poc formal que pot restar-diversos anys.



Una brusa blanca

Per reforçar la nostra versió més jove podem optar per una brusa blanca i combinar-la amb mocadors, bosses o penjants que siguin de colors. I és que, els colors blancs ajuden a suavitzar les nostres faccions.



Unes arrecades protagonistes

Unes arracades exagerades i vistosos poden ser un gran complement per a l'estiu o primavera. Lluny de les perles o els cèrcols minimalistes, atreveix-te a donar protagonisme als teus pendents i recuperar un aspecte més juvenil.

Botins fins al turmell

Uns botins per sobre del turmell són una bona opció per lluir més jove. Pots optar pels colors neutres o cridar l'atenció amb unes sabates de tons vermells. Com hem dit, estilitzar la silueta és important per rejovenir. Per això, uns pantalons de tub sempre seran una bona elecció.



Una brusa que cridi l'atenció

Si vols proporcionar al teu aspecte un toc de color i alegria, pots optar per una brusa cridanera. Sempre és millor que sigui la brusa la que cridi l'atenció i no els pantalons o el suèter.



Així com les arracades grans i cridaneres poden ajudar-nos a semblar més jove, els accessoris com els penjolls petits també ens amaguen alguns anys. Un petit collaret ens farà veure'ns més estilitzats.



Barreja els teus accesoris

Barrejar diferents accessoris pot ser ideal per lluir més joves. Els complements cridaners i originals poden semblar informals i més si els barregem, però a la vegada ens impregnen d'una aura de joventut.