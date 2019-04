Els ecologistes denuncien que el creuer amb gas natural «no és sostenible»

Entitats socials i ecologistes van denunciar ahir que els creuers que utilitzen gas liquat no són un turisme sostenible, i van valorar que l'arribada al Port de Barcelona del AIDAnova -el primer creuer propulsat amb gas natural liquat (GNL)- constitueix «una operació de rentat verd». Ecologistes en Acció, la Plataforma per la Qualitat de l'Aire, l'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible i la federació europea Transport and Environment (T & E) consideren que el GNL no és una «solució ambiental com anuncien les autoritats portuàries perquè és un combustible fòssil».