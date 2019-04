Francesc demana que la Bíblia «no es quedi a la biblioteca»

El Papa ha demanat que la Bíblia no es «quedi a la biblioteca entre els molts llibres que parlen d'ella», sinó que corri pels carrers del món i «vagi on viu la gent», durant la seva intervenció davant els membres de la Federació Bíblica Catòlica que estan celebrant a Roma el 50è aniversari de la seva fundació.

«Preguem i fem perquè la Bíblia no es quedi a la biblioteca entre els molts llibres que parlen d'ella, sinó que corri pels carrers del món i vagi fins allà on viu la gent. Desitjo que siguin bons portadors de la Paraula, amb el mateix entusiasme que llegim en aquests dies en les històries de la Pasqua, on tots corren: les dones, Pere, Joan, les dues d'Emaús... Corren per reunir-se i anunciar la Paraula viva. Sincerament ho espero», va demanar.



«Contra el tancament»

A més, el Pontífex va assegurar que la Bíblia és la seva millor vacuna contra el «tancament i l'autoconservació». «És la Paraula de Déu, no la nostra, i ens allunya de ser el centre, preservant-nos de l'autosuficiència i el triomfalisme, i ens crida constantment a sortir de nosaltres mateixos», va assegurar.

Francesc va afegir, segons informa Vatican News, que la Paraula és una «injecció insubstituïble de vida» i, per això, considera que les homilies són «fonamentals». «La predicació no és un exercici de retòrica i ni tan sols un conjunt de nocions humanes sàvies és, en canvi, un compartir l'Esperit de la Paraula divina que va tocar el cor del predicador, qui comunica aquesta calor, aquesta unció», va assegurar.