El World Press Photo aterra a Barcelona

L'exposició World Press Photo 2019 presenta un any més al CCCB les millors instantànies realitzades per fotoperiodistes al llarg de l'any passat i premiades pel prestigiós concurs de la fundació privada holandesa que li dona nom. Més de 150 imatges guardonades en 8 categories diferents s'exhibiran a Barcelona, una de les primeres ciutats on aterra l'exposició internacional, entre avui i el 26 de maig.

Fotografies com la guanyadora del World Press Photo de l'Any, una instantània de John Moore que forma part del seu extens treball de deu anys en la «crisi migratòria» a la frontera sud dels Estats Units, o reportatges que expliquen les històries que succeeixen després dels grans conflictes, com el de Catalina Martin Chico sobre l'accés a la maternitat de les ex guerrilleres de les FARC.

La fundació catalana Photographic Social Vision organitza per quinzena vegada consecutiva l'exposició World Press Photo 2019 a Barcelona, enguany sota el lema «Les històries que importen». La capital catalana torna a ser una de les primeres ciutats que visita la mostra a llarg de l'any, i que viatjarà després fins a 100 ciutat del món i un total de 45 països, amb una audiència global de 4 milions d'espectadors.

Babette Warendorf, coordinadora d'exposicions del World Press Photo, apunta que enguany destaca per sobre d'altres temes el que tracta la fotografia de John Moore: la immigració. «Pel jurat va ser un tema molt important», no només per al fotografia de l'any, sinó també per la «Story» de l'any a un reportatge sobre la caravana de migrants centreamericans o les migracions derivades de la Guerra de Síria. «Pel jurat, aquest és un dels problemes més grans que tenim en aquests temps», destaca Warendorf.

El World Press Photo 2019 ha comptat amb la participació de gairebé 5.000 fotògrafs, 894 de les quals dones -un 18,7% més de dones que en la passada edició-, i 80.000 imatges presentades.