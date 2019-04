Concert del Cor de l'Orfeó Català a Sant Feliu de Guíxols

Dissabte a les sis de la tarda, l'església del monestir de Sant Feliu de Guíxols va fer un ple absolut, amb 400 persones que van poder gaudir del concert que va oferir el Cor de l'Orfeó Català, dirigit per Pablo Larraz. El concert era organitzat per l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, l'Orfeó Català- Palau de la Música i amb la col·laboració de la parròquia de la Mare de Déu dels Àngels.

La direcció artística va anar a càrrec de Simon Halsey, figura d'excepció en l'univers de la música clàssica. És l'assessor de cant coral de confiança dels millors directors, orquestres i cors del món, així com un ambaixador del cant coral per a amateurs de qualsevol edat, habilitat i origen. Al piano hi va haver la participació del Premi d'Honor Paul Perera, i com a director, Pablo Larraz, que actualment dirigeix el Cor de Cambra de la Diputació de Girona i des del 2010 és el director assistent de l'Orfeó Català.

A la primera part es va interpretar música sacra. A la segona, obres de Pau Casals, Anton Bruckner, Felix Mendelssohn, Mozart i obres populars d'Edward Elgar i Albert Guinovart.



Conveni de col·laboració

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana van signar un conveni marc de col·laboració el passat 30 de gener a Barcelona, amb diferents objectius, entre els quals hi havia la programació d'un seguit de concerts, en la línia d'homenatjar la figura de Rafael Patxot, mecenes guixolenc de la cultura catalana, i també per celebrar el vincle del Palau amb els viatges per mar del primer turisme.