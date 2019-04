Diversiones i Koalanú actuaran el 6 de juliol a Siurana d'Empordà al Barretina Rural Fest

El Barretina Rural Fest celebrarà els 5 anys el primer cap de setmana de juliol.

El dissabte dia 6 tindrà lloc ja la tradicional cursa d'obstacles de 6 km passant per corriols, camins, boscos i camps.

L'organització remarca que no és una cursa específica per a esportistes, sinó per a tothom que vulgui «passar una estona divertida». Es tracta d'un circuit de 6 km apte per a adults i també per a mainada.

Després de la cursa i la botifarrada popular es podrà gaudir del concert gratuït de l'Orquestra Diversiones, que celebrarà un dels seus dos únics concerts a la comarca de l'Alt Empordà, a Siurana.

El grup de versions referent a la província tocarà acompanyat del grup figuerenc Koalanú i DJ Torrebruno. Els pròxims dies l'organització anunciarà l'obertura de les inscripcions per participar al Barretina Rural Fest.