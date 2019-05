Un test genòmic millora el tractament contra un tipus de càncer de mama

Investigadors de l'Hospital Clínic-IDIBAPS han liderat un estudi internacional que valida un test genòmic capaç de distingir quin subgrup de càncer de mama HER2-positiu es podria tractar amb teràpies contra la proteïna HER2 sense o amb poca quimioteràpia. Aquests tractaments cada cop més personalitzats estan dirigits a eliminar les cèl·lules tumorals, però no afecten la resta del cos del pacient. Aquest tipus de càncer suposa el 20% dels casos diagnosticats. L'estudi, publicat a la revista The Journal of the National Cancer Institute, l'ha coordinat Aleix Prat, cap del Servei d'Oncologia Mèdica del Clínic.

La incorporació de tractaments dirigits contra la proteïna HER2 ha canviat favorablement el curs d'aquest tipus de càncer de mama. En un treball previ publicat el 2017, també coordinat per Prat, es va demostrar que un test genòmic basat en 50 gens podia ajudar a identificar pacients amb càncer de mama HER2+ que responien al tractament biològic anti-HER2 sense quimioteràpia. Eren dades preliminars i calia més evidència per implementar el test en la pràctica clínica diària.

En els últims dos anys, els investigadors han col·laborat amb altres centres d'Estats Units i Itàlia per analitzar tumors de 422 pacients amb aquest tipus de càncer de mama que van participar en cinc assajos clínics diferents en els que es van avaluar teràpies biològiques sense administrar quimioteràpia. A 305 se'ls havia detectat el tumor de forma precoç i 117 tenien el càncer avançat.

Els resultats del treball han confirmat l'estudi del 2017 i han demostrat que el test pot predir la supervivència de les pacients. El test permetrà seleccionar quines pacients tindran un benefici elevat amb les teràpies anti-HER2.