La revista «Nature» prepara un especial sobre la investigació a Catalunya

Nature, la revista científica més reconeguda al món, i Scientific American, una de les capçaleres de ciència i tecnologia més prestigioses, estan preparat un especial sobre Catalunya sota el títol «Europe's Fast Growing biorregion» (Catalunya, una regió d'Europa amb ràpid creixement). L'especial, segons ha avançat Biocat, l'entitat que coordina i promou el sector de les ciències de la vida i de la salut a Catalunya, mostrarà el creixement del sector biotecnològic i els avenços en investigació que es duen a terme en els centres punters, hospitals i universitats de Catalunya.

Segons assegura Biocat en una nota de premsa, l'especial destacarà «la creixent reputació de la bioregió catalana com una de les àrees preferides a Europa per a projectes d'inversió i contribuirà a donar a conèixer l'ecosistema català de les ciències de la vida i la salut entre l'audiència de Scientific American i Nature: científics, investigadors i facultatius».

L'informe es publicarà en les edicions mundials de Nature Research i Scientific American el quart trimestre d'aquest any i també es publicarà com a pdf descarregable a la pàgina ScientificAmerican.com i com a recopilació d'articles a Nature.com, i serà difós en xarxes socials per optimitzar-ne la visibilitat. A més, es distribuiran còpies addicionals de l'especial en la BIO International Convention del 2020 a San Diego, Califòrnia (Estats Units).