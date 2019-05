María José Campanario treballa de dentista a Lloret tres dies a la setmana

María José Campanario, esposa del torero Jesulín de Ubrique, està treballant en una clínica dental de Lloret de Mar. Així ho ha donat a conèixer aquesta setmana la revista del cor Lecturas, en un reportatge en què la famosa apareix passejant per la localitat selvatana amb unes amigues.

Segons aquesta publicació, Campanario, que està especialitzada en odontologia infantil, treballa tres dies a la setmana en una clínica privada situada al davant del Centre d'Atenció Primària (CAP) durant els quals s'allotja a casa d'uns amics. A la revista també s'hi explica que la popular odontòloga ja s'ha adaptat a la vida lloretenca.

Mentrestant la seva família segueix vivint a Arcos de la Frontera (Cadis), situat a més de 1.100 quilòmetres de la localitat de la Costa Brava Sud. Campanario, de 39 anys, es va casar amb el popular torero l'any 2002 i tenen dos fills en comú: Julia, de 16 anys, i Jesús Alejandro, de 12 anys. A més, té una fillastra, Andrea, fruit de la relació d'Ubrique amb la mediàtica Belén Esteban, qui és coneguda per participar en programes de Telecinco com Sálvame o Gran hermano.

El passat mes de març, Campanario va haver de ser ingressada de nou a Cadis després de patir un nou atac de fibromiàlgia -l'onzè fins a la data-, malaltia que pateix des de fa més de 13 anys i que li impedeix portar una vida normal. De fet, a finals del 2018, es va saber que la gaditana estava buscant una nova feina d'odontòloga més a prop del seu domicili i adaptat al seu estat de salut inestable, ja que, fins aquell moment, treballava a Sevilla. Finalment, però, ha optat per una alternativa molt més dràstica i ha escollit la popular localitat gironina per exercir-hi la seva professió.

De moment, María José Campanario només ha estat vista per Lloret acompanyada per algunes amigues locals. Amb l'arribada de les vacances d'estiu, però, alguns curiosos ja xafardegen sobre la possibilitat de poder veure el popular torero i la seva família voltant per la Costa Brava.