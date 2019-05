«A l'Església, la roba bruta ja no es renta a casa»

Pràcticament totes les institucions eclesials de Catalunya, d'una manera o altra, han fet una reflexió i han posat els mitjans necessaris per millorar la comunicació des que el 2016 van aparèixer les primeres denúncies per abusos sexuals a menors a l'Església, segons el periodista i director d'Animaset Jordi Llisterri. En unes jornades que van reunir una quarantena de comunicadors i periodistes a la facultat Blanquerna, Llisterri va assegurar que pel que fa a la comunicació de l'Església «per primera vegada s'està aprenent que la roba bruta no es renta a casa», sense perdre de vista que «el punt central» ha de ser «l'atenció a les víctimes i prendre mesures perquè no torni a passar». La periodista i directora de l'Observatori Blanquerna, Míriam Díez, va destacar la «presa de consciència» de l'Església en aquesta qüestió en els últims anys.

Llisterri, que ha assessorat des del punt de vista comunicatiu algunes institucions després de les primeres denúncies per abusos sexuals a menors, va parlar d'un «canvi de mentalitat» en l'Església. Segons va indicar, a diferència d'altres institucions, en la comunicació de l'Església s'han de tenir en compte «dos problemes». Per una banda, «ha de respondre de coses de fa deu, vint, trenta, cent, dos-cents o mil anys», i per altra, «pel seu lideratge moral i pel missatge que dona té una responsabilitat molt superior o una exigència moral molt superior que altres institucions».

Llisterri va indicar que «mai es fa prou autocrítica», però que després d'èpoques amb una actuació «molt desastrosa» creu que «s'ha après dels errors del passat», s'ha «près consciència» i s'han posat «els mitjans perquè no es torni a repetir».

Per la seva banda, la també periodista Míriam Díez, organitzadora de la trobada amb Llisterri, va reivindicar la universitat com a lloc de trobada, «sobretot en moments de crisi». «Hi ha un moment que s'ha d'acceptar que la crisi hi és, que no s'ha fet bé, i buscar experiències positives, posar-les totes en comú i generar un discurs nou d'esperança que és el que l'Església ha de fer», va dir.

Durant la trobada, els comunicadors van explicar experiències, majoritàriament relacionades amb els casos de pederàstia, i van reivindicar la necessitat de participar en els òrgans de decisió de les institucions per les quals treballen com una condició «indispensable» per dur a terme la seva feina, com ha dit el responsable de comunicació de les diòcesis d'Aragó, José María Albalad. Diverses intervencions van coincidir a assenyalar l'evolució constant i la millor de la comunicació en l'Església des de fa quatre anys.

A la jornada hi van intervenir els responsables de comunicació de la Fundació Champagnat-Maristes Catalunya, Imma Amadeo; el bisbat de Sant Feliu de Llobregat, Amparo Gómez; les diòcesis d'Aragó, José María Albalad; l'Opus Dei, Anna Baduell, i els salesians, Carlos Martín. També van oferir una sessió els periodistes de TV3, Mireia Prats; Vida Nueva, José Beltrán, i Aleteia, Jesús Colina. Comunicació i Religió en temps de crisi va ser una jornada organitzada per l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, Animaset i Catalunya Religió a la Facultat de Comunicació Blanquerna.